Волгоградские художники покажут «Октябрь семнадцатого» без революции

12 октября в выставочном зале Волгоградского музея изобразительных искусств им. И.И.Машкова открывается новая выставка «Октябрь семнадцатого».

Несмотря на название, отсылающее к событиям 100-летней давности, содержание выставки никак не связано с социальным переворотом. Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Волгоградского музея ИЗО, в экспозиции будут представлены работы трех современных волгоградских художников: Елены Орловой, Марии Мелиховой, Сергея Блоха. Волгоградцы увидят как живопись и графику вполне традиционного толка, так и арт-объекты и видеоинсталляции.

- Нас трое абсолютно разных художников, - рассказывает Елена Орлова. - Нас объединяют место, время и еще октябрь, который является в данном случае и точкой отсчета и точкой подведения итогов одновременно. У нас у всех свои представления и свои интерпретации события, которое произошло сто лет тому назад. Но сейчас октябрь мирный, яркий и светлый - революции не будет!

Елена Орлова представит на выставке свои акварели, Мария Мелихова - серию работ «Моя семья», выполненных в малознакомой большинству зрителей технике цианотипии.

Сергей Блох, как и художники-революционеры 100 лет назад, занят открытием новых форм и смыслов. В его зоне экспозиции представлены 12 холстов-кругов и три арт-объекта в виде клеток под общим названием «Гласные».