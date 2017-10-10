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В Волгограде отсутствие стоп-линий не спасает водителей от штрафов
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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В Волгограде отсутствие стоп-линий не спасает водителей от штрафов

Сегодня, 13:29ОбществоВиталий КошелевФото: Виталий Кошелев/ novostivolgograda.ru
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