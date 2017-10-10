В Волгограде отсутствие стоп-линий не спасает водителей от штрафов

В соцсетях среди волгоградцев набирает популярность тема штрафов за пересечение стоп-линий.

При этом многие автолюбители негодуют: как же так, саму стоп-линию на асфальте и под увеличительным стеклом не разглядеть, не видно ее и в «письме счастья» со штрафом, однако после его получения придется раскошелиться на 800 рублей. Или на 400, если оплатить штраф в течение двух недель.

Фото: Грета Есаян, https://vk.com/ghest_volgograd?w=wall-54186050_5484148%2Fall

Однако, как выяснилось, в сложившейся ситуации никакой несправедливости или, тем более, нарушения закона нет. В пресс-службе ГУ МВД региона корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» пояснили, что согласно ПДД стоп-линия дублируется знаком «Стоп» рядом со светофором. Данное положение регулируется пунктом правил 6.16. Размещен знак «Стоп» может быть непосредственно на опоре светофора или над проезжей частью дороги. Визуальная линия от знака «Стоп» всегда совпадает со стоп-линией в виде разметки. При этом знак «Стоп» является более надежным ориентиром для водителей, уточнили полицейские, поскольку в зимнее время разметку не всегда хорошо видно.

на фото Владимир Зеленин Фото: Виталий Кошелев, novostivolgograda.ru

Камеры, нацеленные на стоп-линию, находятся в ведении ГКУ ВО «Центр информационных технологий Волгоградской области». Директор ведомства Владимир Зеленин в беседе с корреспондентом ИА «НовостиВолгограда.ру» пояснил, что в данный момент из 69 комплексов, работающих на территории Волгограда, 24 следят именно за тем, как водители соблюдают правило стоп-линий. При этом Владимир Зеленин подчеркнул, что камеры фиксируют данное нарушение только в тех местах, где есть либо разметка, либо знак «Стоп», или же оба указанных ориентира. Поскольку комплексы фиксации нарушений ПДД универсальные, в будущем количество камер, фиксирующих стоп-линию, будет только увеличиваться.