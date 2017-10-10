В день рождения «ВКонтакте» пользователям предложили стать авторами картины

Социальная сеть «ВКонтакте» в честь своего 11-летия запустила интерактивное графическое полотно, авторами которого могут стать все пользователи.

Приложение для создания картины доступно на любом устройстве. Акция стартовала в группе Команда ВКонтакте, но может устанавливаться в любом сообществе VK. Администраторы могут включить отображение полотна на обложке, которая будет обновляться раз в минуту.

Размер полотна — 1590 на 400 пикселей, как у обложек сообществ «ВКонтакте». Каждый человек может закрасить не больше пикселя раз в 3 минуты одним из 19 цветов.

С самого старта участие в проекте принимают сотни крупнейших сообществ «ВКонтакте»: Страдающее Средневековье и Телеканал ТНТ, 4ch и The Village, Bon Appétit и РИА Новости, Лентач и BBC Russian, Личка императора и СТС.