Современные архитекторы видят Волгоград ярким и футуристичным

В Волгограде, в Доме архитектора работает выставка реализованных и неосуществленных проектов «Современная архитектура Волгограда». Корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру» ознакомилась с представленными здесь работами чтобы понять, в каком направлении движется мысль современных зодчих.

Среди 26 представленных на выставке работ по амбициозности и масштабности пальма первенства принадлежит проекту по развитию и благоустройству территории поймы реки Царицы. Тема сегодня более чем актуальная - идей по обустройству поймы Царицы за последние годы высказывалось огромное множество, но пока здесь появилась лишь выполненная в духе минимализма коробка здания мультимедийного музея «Россия - моя история» и обустроена небольшая территория вокруг него.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

Коллектив архитектурного бюро Александра Бурова представил свое видение благоустройства заброшенной территории поймы — прямые линии пешеходных дорог, мосты, переходы, ступени, много зелени и гигантские водоемы, по глади которых фланируют фрегаты и … гондолы с гондольерами. Смелые фантазии смотрятся красиво, но что в итоге увидят здесь горожане, пока остается, как говорят, за кадром.

Из нереализованных объектов любопытен и проект торговой галереи в Банковском переулке - оживленном месте у входа в Центральный рынок со стороны пр. Ленина, который облюбовали всевозможные торговцы. Владимир Русанов представил павильон, словно заключенный в кубическую конструкцию, который подсвечивается в темное время суток. Выглядит современно и стильно, но городские власти выбрали другой проект, которым сегодня заменяют устаревшие разномастные киоски.

На выставке есть и интересны проекты жилых комплексов, школ, частных жилых домов. Отличают их яркие цветовые блоки - приглушенно-красные, оранжево-тыквенные, зеленые, лимонные и прохладно-синие, - которые архитекторы располагают на сером или бежевом тоне. Таким образом современные зодчие пытаются внести разнообразие в общую, прямо скажем, довольно унылую урбанистическую картину, которую сегодня представляет из себя областной центр.

Среди реализованных проектов на выставке представлены как жилые комплексы, например, на ул. Батальонной в Центральном районе, так и здания торгово-развлекательных комплексов - «Европа Сити Молл» («Волгоградгражданпроект») и Ворошиловский ТЦ (архитектор Владимир Русанов). Реальность такова, что фантазии архитекторов воплощаются сегодня больше именно в торгово-офисных пространствах, которые во многом и определяют облик города.