Попались в соцсети: 68% россиян тратят рабочее время на ВКонтакте и Фейсбук
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на исследование, в опросе приняли участие сотрудники 90 российских компаний с оборотом от 100 млн рублей в год. Выяснилось, что 28% работодателей запрещают использование социальных сетей в рабочее время, однако эта мера неэффективна: ограничениями пренебрегают 68% респондентов. Из них 91% обходит запрет, заходя в соцсети не с рабочих компьютеров, а с собственных смартфонов; ещё 6% пользуются анонимайзерами, а 3% проверяют свои личные страницы с планшета или ноутбука.
Каждый десятый опрошенный добился возможности «легально» открывать сайты соцсетей: это касается в первую очередь сотрудников отделов рекламы и маркетинга, специалистов по работе с иностранными партнёрами, журналистов, бизнес-тренеров и кадровиков. Таким образом, с запретом полностью смирились только 22% респондентов.
У работодателей есть веские причины требовать отказа от пользования соцсетями со стороны сотрудников: во-первых, отсутствие посторонних раздражителей повышает эффективность работы и концентрацию внимания, во-вторых, всегда сохраняется риск разглашения коммерческой тайны в личной переписке. Правда, 40% руководителей вообще не следят за поведением подчинённых в социальных сетях, и только 18% периодически проверяют профили сотрудников.
— Социальные сети могут стать проблемой для немотивированных сотрудников, которые плохо контролируют своё время. Однако если сотрудник умеет ставить себе цели и добиваться результата, то посещение соцсетей может даже помочь ему переключиться и после некоторой «перезарядки» начать работать даже эффективнее, — считает Егор Сафрыгин, директор департамента маркетинга «Медицина» группы «АльфаСтрахование».
По исследованию агентства Mediascope, все россияне в возрасте от 12 до 44 лет проводят в Интернете в общей сложности около 1 млрд минут в месяц. Первое место по популярности среди них занимает соцсеть «ВКонтакте» (237 млн минут), на втором месте — сервисы Google (152 млн минут), на третьем — Facebook (135,5 млн минут). По данным другого исследования, проведённого холдингом «Ромир», среднестатистический российский интернет-пользователь ежедневно сидит в соцсетях почти два с половиной часа (143 минуты), причём этот показатель растёт.
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