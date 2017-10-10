Попались в соцсети: 68% россиян тратят рабочее время на ВКонтакте и Фейсбук

Почти 70% россиян находят способ обойти запрет начальства на использование соцсетей в рабочее время. К такому выводу пришли специалисты проекта «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций», которые провели исследование для аналитического центра «АльфаСтрахование».

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на исследование, в опросе приняли участие сотрудники 90 российских компаний с оборотом от 100 млн рублей в год. Выяснилось, что 28% работодателей запрещают использование социальных сетей в рабочее время, однако эта мера неэффективна: ограничениями пренебрегают 68% респондентов. Из них 91% обходит запрет, заходя в соцсети не с рабочих компьютеров, а с собственных смартфонов; ещё 6% пользуются анонимайзерами, а 3% проверяют свои личные страницы с планшета или ноутбука.

Каждый десятый опрошенный добился возможности «легально» открывать сайты соцсетей: это касается в первую очередь сотрудников отделов рекламы и маркетинга, специалистов по работе с иностранными партнёрами, журналистов, бизнес-тренеров и кадровиков. Таким образом, с запретом полностью смирились только 22% респондентов.

У работодателей есть веские причины требовать отказа от пользования соцсетями со стороны сотрудников: во-первых, отсутствие посторонних раздражителей повышает эффективность работы и концентрацию внимания, во-вторых, всегда сохраняется риск разглашения коммерческой тайны в личной переписке. Правда, 40% руководителей вообще не следят за поведением подчинённых в социальных сетях, и только 18% периодически проверяют профили сотрудников.

— Социальные сети могут стать проблемой для немотивированных сотрудников, которые плохо контролируют своё время. Однако если сотрудник умеет ставить себе цели и добиваться результата, то посещение соцсетей может даже помочь ему переключиться и после некоторой «перезарядки» начать работать даже эффективнее, — считает Егор Сафрыгин, директор департамента маркетинга «Медицина» группы «АльфаСтрахование».