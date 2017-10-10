Память сталинградских железнодорожников увековечили на Мамаевом Кургане

В Волгограде сегодня открыли памятный знак железнодорожникам - участникам Сталинградской битвы. Его установили на воинском мемориальном кладбище на западном склоне Мамаева Кургана.

Мчащийся поезд, везущий боевую технику, оружие, боеприпасы на линию фронта. Именно эта картина, выгравированная на памятнике, стала олицетворением подвига железнодорожников. Точно также, на всех парах, составы шли по охваченному огнем Сталинграду, подвозя материалы для переведенных на военные рельсы местных заводов.

- Бомбежки были такие сильные, что досталось почти каждой существующей станции — Арчеда, Петров Вал Сарепта, Бекетовка. Чтобы избежать задержек поездов, железнодорожники делали обводные пути по территории города. Трудились под рвущимися снарядами. К примеру, в Арчеде линии проводили прямо по асфальту, позже по ним поезда объезжали станцию, - рассказал председатель отделения организации ветеранов войны и труда железнодорожного транспорта Владимир Плющ.

За период Сталинградской битвы железнодорожники перевезли 300 тысяч вагонов грузов. А саму ветку, на которую легла основная нагрузка — участок Сызрань-Саратов-Сталинград протяженностью 180 километров — построили за рекордные 100 дней.

Установленный памятный знак выполнен из карельского мрамора. Это не первый символ, открытый на военно-мемориальном кладбище Мамаева кургана. В разные годы здесь увековечили подвиг погибших в Сталинградской битве уроженцев Ингушетии, Татарстана, Северной Осетии, Вологодской, Ростовской областей и других регионов страны.

Сегодня новый мемориал утопает в цветах — красные гвоздики возложили участники митинга, которые почтили память погибших железнодорожников минутой молчания.

- Мы открываем памятник в преддверии 75-летия Сталинградской битвы. К этому моменту шли около года, и вот он настал. Хочу сказать, что те подвиги, которые совершали машинисты, проводницы, специалисты ремонтного цеха и многие другие, они неоценимы, - сказал начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев.

Сергей Альмеев Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru