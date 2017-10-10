Отдел полиции Фроловского района возглавил новый руководитель

В областном Главке полиции продолжаются кадровые перестановки, начавшиеся еще весной этого года. После того, как в нескольких районах поменялись начальники райотделов МВД, очередь дошла и до межмуниципального отдела полиции «Фроловский».

Во вторник, 10 октября, начальник Главка генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко представил личному составу нового руководителя – подполковника полиции Сергея Соловьева.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, Сергей Соловьев служит в органах внутренних дел с 2000 года. Начинал с патрульно-постовой службы УВД Дзержинского района города Волгограда.

В 2008 году Соловьев закончил Волгоградскую академию МВД. После этого проходил службу на различных должностях в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главка МВД.