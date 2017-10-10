Около 100 детей приняли участие в спартакиаде по адаптивным видам спорта

В манеже Волгоградской государственной академии физической культуры состоялась IV Волгоградская областная спартакиада для детей-инвалидов.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета социальной защиты населения, в соревнованиях приняли участие около 100 ребят с ограниченными возможностями здоровья. География мероприятия с каждым годом растет: в этом году участники прибыли из десяти муниципальных образований Волгоградской области.

В программе спартакиады по адаптивным видам спорта - бег, метание мяча, прыжки в длину, дартс, настольный теннис, шашки и мини-футбол. Все состязания учитывали физические возможности участников и не требовали выполнения на скорость. Зато от ребят требовались хорошее настроение, настойчивость, взаимовыручка, воля к победе и стремление себя реализовать. Все вышеназванные качества в полной мере продемонстрировали воспитанники реабилитационного центра «Надежда», занявшие 2 и 3 места в общекомандном зачете и более 40 призовых мест в индивидуальных соревнованиях.