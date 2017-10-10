Новый мост через Ахтубу в Среднеахтубинском районе откроют до конца года

Открытие второго пускового комплекса моста через Волгу - мостового перехода через Ахтубу - планируется до конца текущего года. Об этом сегодня заявил губернатор Андрей Бочаров, выступая на пленарном заседании международной выставки-форума «ДорогаЭКСПО-2017», которая проводится при поддержке Минтранса РФ и Росавтодора.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» с ссылкой на пресс-службу губернатора, в масштабном форуме, который прошел в Москве, приняли участие министр транспорта РФ Максим Соколов, глава Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Старовойт, представители российских регионов и зарубежных стран.

На пленарном заседании форума глава Волгоградской области представил итоги развития дорожной отрасли региона за последние три года. Среди достижений Андрей Бочаров перечислил значительное увеличение федерального финансирования этой сферы - с 7,2 млрд рублей в 2013 году до 9,8 млрд в 2017-м; возросшие темпы восстановления федеральных трасс — ежегодно всеми видами работ охвачено более 200 километров на всех направлениях; уход от ямочного ремонта и переход на новые технологии - так, на московской трассе вблизи Самофаловки вместо асфальтобетона уложен цементобетон, более прочный и износостойкий. Глава региона обратился к руководству Росавтодора с предложением продолжить реконструкцию московской трассы с применением этой технологии, отметили в пресс-службе губернатора.

Также на форуме Андрей Бочаров заявил, что до конца текущего года планируется открытие моста через Ахтубу - второго пускового комплекса мостового перехода через Волгу. Напомним, как и первая очередь, новый мост через Ахтубу - из разряда долгостроев. Его начали возводить еще в 2009 году, ввести в эксплуатацию планировали сначала в 2011, затем - в 2014, далее сроки переносились неоднократно. В 2014 году работы на объекте возобновились. До сегодняшнего дня на строительство направлено более 4,5 миллиардов рублей. Но из-за длительного простоя в некоторые виды работ придется вкладываться повторно: например, сегодня шумозащитные экраны из низкокачественного стекла рушатся буквально на глазах.

Сегодня необходимо завершать масштабный проект мостового перехода через Волгу, который включает в себя четыре очереди - губернатор обратил на это внимание в своем выступлении.