Музеи России отметят 50-летие мемориала на Мамаевом кургане акцией в соцсетях

15 октября исполнится полвека с момента торжественного открытия памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. Юбилейную дату отметят с размахом, подобающему статусу главной высоты России.

13 октября в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» состоится торжественное собрание, посвященное 50-летию мемориального комплекса. 15 октября на самом Мамаевом кургане пройдет митинг, на который приглашены ветераны Великой Отечественной войны, строители мемориала, руководители области и гороа.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе музея-заповедника «Сталинградская битва», 15 октября в социальных сетях пройдет межмузейная акция «Мамаев курган – главная высота России». Весь день музеи страны на своих страничках в социальных сетях будут публиковать информацию об экспонатах из своих коллекций, так или иначе связанных с историей мемориального комплекса, информацию о проектировании, строительстве и нынешнем дне Мамаева кургана.

Все публикации будут объединены тэгами акции #Мамаевкурган50 и #главнаявысотаРоссии50 со ссылками на официальные аккаунты музея-заповедника «Сталинградская битва» в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Facebook и Instagram.

Сотрудники музея-заповедника приглашают всех желающих присоединиться к флешмобу. Уточнить информацию по вопросам участия в межмузейной акции «Мамаев курган – главная высота России» можно по телефонам (8442) 550-151, доб. 1210, 1240, или по электронной почте [email protected], [email protected].

Напомним, свое 50-летие главный монумент памятника-ансамбля - скульптура «Родина-мать зовет!» -встречает масштабной реставрацией. О первом этапе работ, в ходе которого восстанавливаются наиболее поврежденные участки поверхности статуи снаружи и внутри, а также будут заменены 99 канатов, которые удерживают многотонную конструкцию, ИА «НовостиВолгограда.ру» рассказало в своей публикации.