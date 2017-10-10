Личные наличные: в Сбербанке волгоградец не смог оплатить квитанцию за детсад

Волгоградцы сталкиваются с отказом сотрудников Сбербанка принимать наличные в качестве оплаты по обязательным платежам - им в массовом порядке предлагают оформлять банковскую карту.

В подобной ситуации оказался гражданский активист Алексей Ульянов. В беседе с корреспондентом ИА «НовостиВолгограда.ру» он рассказал, что накануне в отделении Сбербанка № 8621 филиала № 101 в Центральном районе Волгограда операционистка отказалась принять у него наличные деньги в счет оплаты квитанции за детский сад. При этом еще в прошлом месяце, но в другом отделении Дзержинского района, супруга Ульянова только со скандалом смогла убедить работников Сбербанка принять наличные за оплату той же детсадовской квитанции. Получается, в Сбербанке нельзя расплатиться национальной валютой нашей страны, негодует Алексей Ульянов. По мнению активиста, здесь налицо нечестные приемы, когда граждан вынуждают становиться клиентами банка – открывать счета и заводить карточки.

Видео Видео: Алексей Ульянов, https://www.youtube.com/watch?v=MJrzVOJfyYE&feature=share

За разъяснением редакция ИА «НовостиВолгограда.ру» обратилась в пресс-службу Волгоградского отделения ПАО Сбербанк. Ответ считаем необходимым опубликовать полностью:

«В ответ на Ваш вопрос сообщаем, что в Сбербанке клиент может оплатить услуги (в том числе услуги ЖКХ, капремонт) любым удобным способом: наличными средствами через кассу, через устройство самообслуживания, с помощью интернет-банка «Сбербанк Онлайн» или при помощи услуги Автоплатеж. Решение – каким способом оплачивать – принимает только сам клиент.

Сотрудники банка могут отказать в совершении платежа только в том случае, если произошел технический сбой или у клиента отсутствуют реквизиты, необходимые для осуществления операции.

Вместе с тем, для удобства проведения платежей и сокращения времени обслуживания сотрудники банка информируют клиентов о том, что они могут оформить банковскую карту, это позволит им в дальнейшем пользоваться «Сбербанк Онлайн» и Автоплатежом, а также устройствами самообслуживания, установленными в отделениях банка. Если клиенту необходима помощь в проведении платежа через терминал, сотрудники банка всегда готовы предоставить необходимые консультации.

По данному вопросу в указанном офисе будет проведено дополнительное обучение».

Таким образом, можно сделать вывод, что конфликтная ситуация была вызвана недостаточной компетенцией сотрудников в отдельно взятом отделении. Однако Алексей Ульянов, узнав о таком повороте дела, отметил, что ему не очень верится в такой сценарий. Дело в том, что подобные ситуации, по его данным, многократно возникали и в других отделениях. Об этом же сообщают в комментариях пользователи соцсетей на личной странице Ульянова, где активист разместил свой ролик.

Также волгоградцы рассказывают и других проблемах в банковском обслуживании. Одни из самых частых - это или совсем неработающие банкоматы или же банкоматы, не принимающие купюры номиналом 5000 рублей.