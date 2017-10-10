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Личные наличные: в Сбербанке волгоградец не смог оплатить квитанцию за детсад
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Usloviya polzovaniya kreditnymi kartami sberbanka4 768x432

Личные наличные: в Сбербанке волгоградец не смог оплатить квитанцию за детсад

Сегодня, 16:17ОбществоВиталий КошелевФото: sbankin.com
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