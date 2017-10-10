Городские волонтеры помогли провести в Волгограде конные соревнования

В минувшие выходные в Волгограде состоялись всероссийские соревнования по конному спорту. Организовывать их помогали волонтеры рекрутингового центра Красноармейского района. Правда, посмотреть состязания добровольцам не удалось — на их плечи легла самая важная часть организации мероприятия.

В проведении соревнований помогали 30 волонтеров. Все успеть помогла командная работа, которой и обучают в рекрутинговых центрах города.

Распределение обязанностей - и каждый отправляется на свою площадку. Группа на входе встречает и провожает участников, зрителей на места, заблудившимся подскажет информацию навигационная группа, вместе с гостями веселится анимационная. Координировал работу волонтеров специально созданный штаб.

Кстати, схожие функции волгоградские волонтеры будут выполнять во время Чемпионата мира по футболу — 2018. Так что прошедшие соревнования можно считать хорошей подготовкой к мундиалю.

Как сообщается на официальной странице рекрутингового центра Красноармейского района, после состязаний ребята отправились на экскурсию в конюшни. Ее провел директор конно-спортивного клуба, рассказав о лошадях, особенностях ухода за ними и возможностях занятий и тренировок.