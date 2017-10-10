Городские волонтеры помогли провести в Волгограде конные соревнования
В проведении соревнований помогали 30 волонтеров. Все успеть помогла командная работа, которой и обучают в рекрутинговых центрах города.
Распределение обязанностей - и каждый отправляется на свою площадку. Группа на входе встречает и провожает участников, зрителей на места, заблудившимся подскажет информацию навигационная группа, вместе с гостями веселится анимационная. Координировал работу волонтеров специально созданный штаб.
Кстати, схожие функции волгоградские волонтеры будут выполнять во время Чемпионата мира по футболу — 2018. Так что прошедшие соревнования можно считать хорошей подготовкой к мундиалю.
Как сообщается на официальной странице рекрутингового центра Красноармейского района, после состязаний ребята отправились на экскурсию в конюшни. Ее провел директор конно-спортивного клуба, рассказав о лошадях, особенностях ухода за ними и возможностях занятий и тренировок.
Тем временем добровольцы задумались о создании конного отряда волонтеров. Осталось продумать, как таким составом вершить добрые дела. Но ребята уверены в одном - идея станет «фишкой» Красноармейского района.
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