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ВЦИОМ: доверие россиян к полиции в этом году достигло рекордных показателей
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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ВЦИОМ: доверие россиян к полиции в этом году достигло рекордных показателей

Сегодня, 14:25ОбществоСтанислав ЛопатинФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
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