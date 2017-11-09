ВЦИОМ: доверие россиян к полиции в этом году достигло рекордных показателей
В 2015-2016 годах соответствующий показатель составлял 46-47%, а в 2017-ом – 67%. Таким образом, уровень доверия граждан к полиции достиг рекордно высокой отметки, отмечается в итогах исследования, опубликованных на сайте ВЦИОМ 9 ноября.
Чаще всего респонденты положительно отмечали работу сотрудников дежурной части (71%), участковых инспекторов (70%), инспекторов по делам несовершеннолетних (68%), полиции на транспорте (67%), сотрудников патрульно-постовой службы (65%).
В пресс-службе ВЦИОМ отмечают, что в общественном сознании сложился более чем положительный образ полицейского: ему в первую очередь приписываются такие качества, как опрятность (такое качество назвали 77% опрошенных), вежливость (66%), дружелюбие (66%), порядочность (65%), храбрость (65%), компетентность (64%), готовность оказать помощь (64%).
В ходе последнего опроса выяснилось, что 22% россиян знакомы лично со своим участковым, еще 27% знают, кто занимает эту должность. Суммарная доля этих ответов за год выросла с 36% в 2016 году до 49%.
Случаи непозволительных действий со стороны сотрудников полиции сегодня отмечаются существенно реже. 81% респондентов не были свидетелями каких-либо нарушений со стороны стражей порядка. В 2009 году так смогли сказать 62% опрошенных россиян.
«Этот год стал знаковым в изменении общественного мнения по отношению к деятельности МВД. Резкий двадцатипроцентный рост доверия в 17-м году на фоне постепенного улучшения имиджа в последние годы говорит о том, что произошли качественные изменения в деятельности полиции, и граждане это заметили. Полиция стала ближе к народу – уровень знания и взаимодействия с участковыми инспекторами превысил данные позднего советского периода (данные исследования 1990 года). Взаимодействовать и помогать полиции в разных обстоятельствах выражают готовность от 59 до 90% наших граждан», – отметил в комментарии к исследованию генеральный директор Фонда ВЦИОМ, кандидат психологических наук Константин Абрамов.
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