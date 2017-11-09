ВЦИОМ: доверие россиян к полиции в этом году достигло рекордных показателей

Согласно результатам опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) перед Днем сотрудника органов внутренних дел, доверие к полицейским своего региона выразили две трети опрошенных россиян.

В 2015-2016 годах соответствующий показатель составлял 46-47%, а в 2017-ом – 67%. Таким образом, уровень доверия граждан к полиции достиг рекордно высокой отметки, отмечается в итогах исследования, опубликованных на сайте ВЦИОМ 9 ноября.

Чаще всего респонденты положительно отмечали работу сотрудников дежурной части (71%), участковых инспекторов (70%), инспекторов по делам несовершеннолетних (68%), полиции на транспорте (67%), сотрудников патрульно-постовой службы (65%).

В пресс-службе ВЦИОМ отмечают, что в общественном сознании сложился более чем положительный образ полицейского: ему в первую очередь приписываются такие качества, как опрятность (такое качество назвали 77% опрошенных), вежливость (66%), дружелюбие (66%), порядочность (65%), храбрость (65%), компетентность (64%), готовность оказать помощь (64%).

В ходе последнего опроса выяснилось, что 22% россиян знакомы лично со своим участковым, еще 27% знают, кто занимает эту должность. Суммарная доля этих ответов за год выросла с 36% в 2016 году до 49%.

Случаи непозволительных действий со стороны сотрудников полиции сегодня отмечаются существенно реже. 81% респондентов не были свидетелями каких-либо нарушений со стороны стражей порядка. В 2009 году так смогли сказать 62% опрошенных россиян.