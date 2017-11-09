Волгоградцы устроили сражение флотилий

Школьники региона – участники программы «Гардемарин» на несколько часов превратились в флотоводцев. Юные конструкторы судов провели зрелищную битву на воде, тем самым ознаменовав старт программы «Солнечная регата».

А помогли им в этом старшие наставники - воспитанники Волгоградской детской морской школы. Они привезли в учебный класс целую флотилию радиоуправляемых моделей судов.

Конечно, одолеть течение открытого водоема моделям пусть даже военных кораблей не под силу, а вот в искусственном бассейне они проворно и четко выполняют задачи. Бой окончен, корабли противника повержены – пора строить свой крейсер.

Фото: пресс-служба ВолгГТУ

У слушателей программы «Гардемарин» есть на это несколько недель. Под руководством педагогов ребята должны будут построить собственную лодку, оснастить ее электромотором и солнечными батареями. В это же время команды пройдут курс теории по устройству корабля, двигателей и движителей современных судов, усвоят основы электротехники и электромеханики. Также юные судостроители познакомятся с принципами работы солнечных батарей, аккумуляторных батарей и электродвигателей, научатся читать электрические схемы и выполнять электромонтажные работы.

Фото: пресс-служба ВолгГТУ