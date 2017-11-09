Волгоградцы устроили сражение флотилий
А помогли им в этом старшие наставники - воспитанники Волгоградской детской морской школы. Они привезли в учебный класс целую флотилию радиоуправляемых моделей судов.
Конечно, одолеть течение открытого водоема моделям пусть даже военных кораблей не под силу, а вот в искусственном бассейне они проворно и четко выполняют задачи. Бой окончен, корабли противника повержены – пора строить свой крейсер.
У слушателей программы «Гардемарин» есть на это несколько недель. Под руководством педагогов ребята должны будут построить собственную лодку, оснастить ее электромотором и солнечными батареями. В это же время команды пройдут курс теории по устройству корабля, двигателей и движителей современных судов, усвоят основы электротехники и электромеханики. Также юные судостроители познакомятся с принципами работы солнечных батарей, аккумуляторных батарей и электродвигателей, научатся читать электрические схемы и выполнять электромонтажные работы.
Как сообщает пресс-служба ВолгГТУ, университет выступает интеллектуальным партнером программы, в будущем сконструированные аппараты совершат первое плавание под названием «Солнечная регата». А затем перебазируются в дома к своим создателям.
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