Волгоградский воспитатель претендует на «Хрустальную жемчужину»
Сегодня, 16:18ОбществоНаталья ЖурбинаФото: volgograd.ru
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В Рязани проходит финальный тур всероссийского смотра профмастерства педагогов дошкольного образования, в котором участвует воспитатель Центра развития ребенка № 12 Советского района Волгограда Елена Орлова.
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областного комитета образования и науки, в заключительном туре конкурса «Воспитатель года-2017» принимают участие 75 лучших работников сферы дошкольного образования России. Им предстоит провести открытое мероприятие с детьми, а также принять участие в «Публичной лекции» и ток-шоу «Профессиональный разговор», которые будут транслироваться на сайте конкурса в режиме реального времени.
По итогам конкурсных испытаний будут определены десять лучших участников, которые продолжат соревнование за звание абсолютного победителя.
Имя лучшего воспитателя страны и обладателя главного приза «Хрустальная жемчужина» назовут 11 ноября.
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