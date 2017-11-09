Волгоградский воспитатель претендует на «Хрустальную жемчужину»

В Рязани проходит финальный тур всероссийского смотра профмастерства педагогов дошкольного образования, в котором участвует воспитатель Центра развития ребенка № 12 Советского района Волгограда Елена Орлова.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областного комитета образования и науки, в заключительном туре конкурса «Воспитатель года-2017» принимают участие 75 лучших работников сферы дошкольного образования России. Им предстоит провести открытое мероприятие с детьми, а также принять участие в «Публичной лекции» и ток-шоу «Профессиональный разговор», которые будут транслироваться на сайте конкурса в режиме реального времени.