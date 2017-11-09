Во Фролово открылся молодежный центр с интерактивными площадками

Также здесь появился новый зал для занятий танцами различной направленности, медиа-центр и многое другое.

Как сообщили в пресс-службе Волгоградской областной Думы, реконструированный молодежный центр включает в себя интерактивные площадки «Артлайф» и «STAND Up», которые позволят проводить онлайн-трансляции, конференции, телемосты и фестивали КВН.

Реконструкция объекта была проведена в рамках государственно-частного партнерства. На создание нового молодежного пространства муниципалитетом и бизнес-структурами было выделено 16 млн рублей.

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