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Во Фролово открылся молодежный центр с интерактивными площадками
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Во Фролово открылся молодежный центр с интерактивными площадками

Сегодня, 19:38ОбществоСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба Волгоградской областной Думы/ volgoduma.ru
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