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В Волгограде в годовщину образования СОБРа «Вектор» чествовали его бойцов
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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В Волгограде в годовщину образования СОБРа «Вектор» чествовали его бойцов

Сегодня, 14:07ОбществоСтанислав ЛопатинФото: sfw.so
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