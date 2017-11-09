В Волгограде в годовщину образования СОБРа «Вектор» чествовали его бойцов

В четверг, 9 ноября, СОБР «Вектор» Управления Росгвардии по Волгоградской области отметил 24-ю годовщину со дня образования отряда.

Сформированный в 1993 году специальный отряд быстрого реагирования «Вектор» стал одним из самых боеспособных, мобильных и профессиональных подразделений, вошедших в состав Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области.

За период своей деятельности бойцы СОБРа провели тысячи успешных операций, задержали и обезвредили сотни преступников. Именно на это боевое подразделение возложены особо сложные оперативно – служебные задачи, задержание вооруженных преступников, захват и ликвидация бандитских формирований, рассказали ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе Управления Росгвардии по Волгоградской области.

Бойцы СОБР «Вектор» Росгвардии по Волгоградской области работают в тесном взаимодействии с территориальным подразделением МВД России, оказывая им силовую поддержку в различных специальных операциях.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Волгоградской области