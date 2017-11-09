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В Волгограде пройдет собачий «Шелковый Путь»
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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В Волгограде пройдет собачий «Шелковый Путь»

Сегодня, 12:04ОбществоНаталья ЖурбинаФото: vk.com/silk_way_2017
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