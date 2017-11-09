В Волгограде пройдет собачий «Шелковый Путь»

11 и 12 ноября в Красноармейском районе пройдут вторые ежегодные соревнования по бесснежным дисциплинам ездового спорта в Волгограде «Шелковый Путь—2017».

Организатор - Волгоградская федерация ездового спорта. Это крайне зрелищное мероприятие - сибирские хаски, аляскинские маламуты, самоеды и собаки других пород, будут соревноваться на скорость, выносливость и командный дух.

В соревнования входят такие дисциплины, как кани-кросс (бег с собакой) и байк-джоринг (езда с собакой или собаками на велосипеде или скутере). Дистанции впечатляющие — от 1,2 км до самой сложной в 6,8 километров. Чтобы было где «разбежаться», для соревнования выбрали территорию Чапурниковской балки, рядом с детским лагерем «Орлёнок».

Как сообщили организаторы, соревнования проходят в формате «драйленд», который объединяет все летние виды ездового спорта. В переводе с английского «драйленд» означает «сухая земля». В теплое время года нужно было тренировать ездовых собак, и чтобы они не потеряли навык, их запрягали в телеги, брали с собой, отправляясь на прогулку на велосипедах. Вскоре тренировки стали более систематизированными. Через некоторое время драйленд выделили как отдельный вид спорта с собаками.

Фото: vk.com/silk_way_2017