В Интернете Волгоград теряется на фоне Москвы, Питера и Екатеринбурга

Аналитическая служба Яндекса провела исследование поисковых запросов — какими российскими городами больше всего интересуются пользователи?

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу комитета культуры Волгоградской области, в результате выяснилось, что с августа прошлого года по август нынешнего пользователи поисковика вводили название Волгограда 40 миллионов раз. Если верить сухим статистическим данным, то городом-героем в интернете интересуются больше, чем, к примеру, Саратовым и Астраханью - так, запросов про нашего северного соседа было сделано на 7 миллионов меньше, а про южного - почти в три раза меньше.