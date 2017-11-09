В Интернете Волгоград теряется на фоне Москвы, Питера и Екатеринбурга
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу комитета культуры Волгоградской области, в результате выяснилось, что с августа прошлого года по август нынешнего пользователи поисковика вводили название Волгограда 40 миллионов раз. Если верить сухим статистическим данным, то городом-героем в интернете интересуются больше, чем, к примеру, Саратовым и Астраханью - так, запросов про нашего северного соседа было сделано на 7 миллионов меньше, а про южного - почти в три раза меньше.
По информации аналитической службы Яндекса, самыми популярными запросами, связанными с упоминанием Волгограда, традиционно являются Мамаев курган и статуя Родины-матери. Кроме этого, к лидерам тематических поисковых запросов о Волгограде относятся новый футбольный стадион, водохранилище, академия МВД, медицинский университет.
При этом сами волгоградцы в первую очередь интересуются Москвой, Санкт-Петербургом и Сочи.
Кстати, если в целом посмотреть статистическую картину пользовательских запросов, то популярность Волгограда блекнет на фоне Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Так, за год про Москву хотели узнать без малого 399 миллионов раз. Запрос о Санкт-Петербурге делали 78 миллионов, а Екатеринбургом интересовались 69 миллионов раз.
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