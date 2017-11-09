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В Интернете Волгоград теряется на фоне Москвы, Питера и Екатеринбурга
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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2017 11 09 10 26 12

В Интернете Волгоград теряется на фоне Москвы, Питера и Екатеринбурга

Сегодня, 10:27ОбществоНаталья ЖурбинаФото: https://yandex.ru/company/researches/2017/cities?res=vol
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