Транзитный транспорт - в объезд: в Волгограде отремонтировали дорогу для фур
Прежнее состояние дороги заставляло некоторых водителей большегрузов искать запасные пути. Ямы, колдобины, разрушенное основание и плешины на асфальте приводили в ужас даже водителей с большим стажем.
В этом году улица Домостроителей вошла в федеральный проект «Безопасные и качественные дороги». За два месяца на объекте длиной 2,3 километра было выполнено фрезерование, восстановление основания и коммуникаций дороги, уложены выравнивающий и верхний слои асфальта.
Соответствует ли качество стандартам – сегодня это выяснили активисты регионального ОНФ вместе со специалистами Волгоградского центра по испытаниям, внедрению, сертификации продукции, стандартизации и метрологии. Как сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области, проверка показала хорошее сцепление слоев дорожного полотна и соблюдение градуса уклонов.
Напомним, в регионе введен в практику трехуровневый контроль качества. Полотно проверяет заказчик, подрядная организация и независимые эксперты, включая активистов ОНФ, которые также приглашаются на последующие испытания в стенах лаборатории.
В случае выявления несоответствия стандартам подрядная организация устраняет их в течение месяца за счет собственных средств. За время кампании лаборатория осуществила уже более 30 выездов, все выявленные недостатки были устранены.
+7 937 708 14 50