Транзитный транспорт - в объезд: в Волгограде отремонтировали дорогу для фур

Ремонт улицы Домостроителей в Дзержинском районе завершен – сегодня на объекте прошли завершающие испытания полотна. Участок используется как объезд для транзитного транспорта, поэтому его восстановление было особенно актуально.

Прежнее состояние дороги заставляло некоторых водителей большегрузов искать запасные пути. Ямы, колдобины, разрушенное основание и плешины на асфальте приводили в ужас даже водителей с большим стажем.

В этом году улица Домостроителей вошла в федеральный проект «Безопасные и качественные дороги». За два месяца на объекте длиной 2,3 километра было выполнено фрезерование, восстановление основания и коммуникаций дороги, уложены выравнивающий и верхний слои асфальта.

Соответствует ли качество стандартам – сегодня это выяснили активисты регионального ОНФ вместе со специалистами Волгоградского центра по испытаниям, внедрению, сертификации продукции, стандартизации и метрологии. Как сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области, проверка показала хорошее сцепление слоев дорожного полотна и соблюдение градуса уклонов.

Напомним, в регионе введен в практику трехуровневый контроль качества. Полотно проверяет заказчик, подрядная организация и независимые эксперты, включая активистов ОНФ, которые также приглашаются на последующие испытания в стенах лаборатории.