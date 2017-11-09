Теплый ноябрь: в Волгограде дневная температура выше нормы

Волгоград продолжает устанавливать температурные рекорды.

По информации Волгоградского ЦГМС дневная температура 9 и 10 октября составляет +5...+7ºС и может подниматься до +10ºС, а в конце этой недели ожидается до +14ºС.

- Такая температура сохранится еще неделю, - разъясняет ситуацию начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева. - Для первой декады ноября подобная температура для города Волгограда является выше нормы. Если сравнивать с прошлыми годами, то традиционно в это время средняя температура по городу ниже. Мы определяем температуру в среднем, беря в расчет ночную и дневную температуры, и с учетом этих данных средняя многолетняя температура по Волгограду за первую декаду ноября составляла +1...+2ºС, а сейчас среднесуточная температура находится на уровне +4ºС, что выше нормы.