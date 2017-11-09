С заботой о детях: в Волгоградской области открылся новый детский сад

В Ленинске сдан в эксплуатацию детский сад на 100 дополнительных мест. Трехэтажное кирпичное здание введено после масштабной реконструкции.

Как сообщили в региональном комитете строительства, ранее помещения занимал колледж бизнеса. Преображение объекта начинала одна подрядная организация, но она показала себя не лучшей стороны.

Недобросовестную подрядную компанию заменили. Как результат – реконструкция здания проведена с высоким качеством.

Теперь фасад украшает цветной сайдинг, заменена кровля, установлены новые окна и двери, выполнен современный ремонт, проведена модернизация внутренних и внешних коммуникаций. На улице детишек ждут горки, песочницы, скамьи, малые архитектурные формы. А летом малыши смогут укрыться от палящих солнечных лучей под теневыми навесами.

Внутри помещения разделены на пять групп для ребят от трех до семи лет, а также пищеблок, медпункт, залы для музыкальных и спортивных занятий, методический кабинет. Завезена специальная детская мебель, игрушки, мягкий инвентарь, методические материалы.

Сейчас новое учреждение дошкольного образования проходит лицензирование, после чего распахнет двери для дошколят.