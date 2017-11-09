Прямая линия с главой города Волжского Игорем Ворониным
Сегодня, 17:25ОбществоФото: novostivolgograda.ru
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Волжане могут задать свои вопросы главе Волжского.
Открытый разговор с жителями города состоится 15 ноября в 18 часов. Видеотрансляция прямой линии будет вестись ИА "НовостиВолгограда.ру" в наших сообществах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Facebook.
Свои вопросы Игорю Воронину задавайте прямо сейчас в комментариях и личных сообщениях сообществ:
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