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Прямая линия с главой города Волжского Игорем Ворониным
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Прямая линия с главой города Волжского Игорем Ворониным

Сегодня, 17:25ОбществоФото: novostivolgograda.ru
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