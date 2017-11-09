Прокурор Волгоградской области проведет прием граждан в Средней Ахтубе
Сегодня, 12:22ОбществоСтанислав ЛопатинФото: пресс-служба прокуратуры Волгоградской области
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На следующей неделе 14 ноября жители Среднеахтубинского района смогут попасть на личный прием к прокурору Волгоградской области Максиму Ершову.
Прием пройдет в течение полутора часов с 14:00 до 15:30 в здании районной прокуратуры.
Граждан просят заранее подготовить свои заявления с указанием основных доводов. Это требуется для эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.
Заявителю при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а в случае обращения от имени третьих лиц – доверенность
Личный прием граждан будет организован по адресу: р.п.Средняя Ахтуба, ул. Свердлова, 35а, уточнили в региональной прокуратуре.
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