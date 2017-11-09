Прокурор Волгоградской области проведет прием граждан в Средней Ахтубе

Заявителю при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а в случае обращения от имени третьих лиц – доверенность

Граждан просят заранее подготовить свои заявления с указанием основных доводов. Это требуется для эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

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