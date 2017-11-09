Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Персоны
Фоторепортажи
Авто
Спецпроекты
Областной противотуберкулезный диспансер возглавил новый главврач
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%87

Областной противотуберкулезный диспансер возглавил новый главврач

Сегодня, 09:11ОбществоСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба комитета здравоохранения Волгоградской области/ volgazdrav.ru
Читайте
также
В Волгограде по подозрению в убийстве школьника задержан его одноклассник
Охота пуще неволи: сезон в самом разгаре
Масленников появился в суде обросший, с опущенной головой и поникшим видом