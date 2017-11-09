Областной противотуберкулезный диспансер возглавил новый главврач

Новый главврач будет представлен коллективу 10 ноября. От него в облздраве ждут повышения качества оказываемой медицинской помощи населению и улучшения показателей эффективности деятельности медучреждения.

Как сообщили в пресс-службе облздрава, руководивший диспансером Константин Карадута уволился по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.

Накануне ее кандидатуру на эту должность утвердил экспертный совет по вопросам кадровой политики при комитете здравоохранения Волгоградской области.

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