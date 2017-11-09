Областной противотуберкулезный диспансер возглавил новый главврач
Сегодня, 09:11ОбществоСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба комитета здравоохранения Волгоградской области/ volgazdrav.ru
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Главным врачом Волгоградского областного противотуберкулезного диспансера назначена Галина Мордвинова, которая последние 10 лет работала заместителем руководителя этого медучреждения.
Накануне ее кандидатуру на эту должность утвердил экспертный совет по вопросам кадровой политики при комитете здравоохранения Волгоградской области.
Как сообщили в пресс-службе облздрава, руководивший диспансером Константин Карадута уволился по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.
Новый главврач будет представлен коллективу 10 ноября. От него в облздраве ждут повышения качества оказываемой медицинской помощи населению и улучшения показателей эффективности деятельности медучреждения.
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