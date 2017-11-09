Не вернулись со службы: полицейские сняли короткометражку о погибших героях

В честь погибших сотрудников органов правопорядка называют улицы и учебные заведения региона. Их имена навечно занесены в Книгу памяти, которая сегодня хранится в ГУ МВД по Волгоградской области. В ней на сегодняшний день имена 173 героев, отдавших свою жизнь при исполнении служебного долга, начиная с 1917 года.

Ко дню памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД России, который отмечается в нашей стране 8 ноября, волгоградские полицейские подготовили трогательный фильм об инспекторе ГИБДД. В день рождения дочери он уходит на службу, помогает задержать вооруженных грабителей, но сам погибает. Жена и дочь героя так и не дождались главу семьи за праздничным столом.

Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД региона, в основе сюжета фильма лежат события, приближенные к реальным, хотя образ погибшего героя, безусловно, собирательный. Одним из толчков к съемкам послужила история, произошедшая в мае этого года в Камышине, когда во время погони за грабителями ломбарда налетчики начали отстреливаться и ранили в голову инспектора ДПС.

Отметим, что в съемках фильма ни одного профессионального актера задействовано не было, в основном привлекались действующие сотрудники региональной полиции и члены военно-исторического клуба «Пехотинец». Поэтому короткометражка получилась очень реалистичной и правдивой. К слову, съемки, происходившие в разных местах Волгограда, а также на «танцующем» мосту не остались незамеченными среди волгоградцев, которые обсуждали увиденные сцены в соцсетях и гадали – вымысел это или остросюжетные события происходили на самом деле.

Видео Видео: Rapid Studio, https://www.youtube.com/watch?v=IELkQgpiF-c