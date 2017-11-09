III областной чемпионат молодых профессионалов объединит 150 студентов

13 ноября в Волгограде откроется III региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). В течение трех дней студенты волгоградских колледжей, техникумов и училищ будут демонстрировать свой профессионализм на 12-ти площадках.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета образования и науки, в этом году в чемпионате профессионального мастерства примут участие более 150 студентов в возрасте от 16 до 22 лет.

Они продемонстрируют свои навыки по 24-м компетенциям. Наряду с традиционными - «Сухое строительство и штукатурные работы», «Малярные и декоративные работы», «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Сварочные технологии», «Электроника», «Дошкольное воспитание» и др. - в этом году представлены и новые направления - это «Прикладная эстетика», «Туризм», «Администрирование отеля», «Парикмахерское искусство», «IT решения для бизнеса на платформе 1С».

Задачи чемпионата - выявить лучших не только во владении профессиональными навыками и умениями, но и в способности эффективно решать поставленные организаторами задачи, работать в команде.

Награждение победителей III регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) состоится 17 ноября в 15:00 в актовом зале Волгоградского государственного аграрного университета.