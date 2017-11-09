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III областной чемпионат молодых профессионалов объединит 150 студентов
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Worldskills ru

III областной чемпионат молодых профессионалов объединит 150 студентов

Сегодня, 15:09ОбществоНаталья ЖурбинаФото: WorldSkills.ru
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