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Гастроли Донецкого академического театра откроются оперой «Бал-маскарад»
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Гастроли Донецкого академического театра откроются оперой «Бал-маскарад»

Сегодня, 17:00ОбществоНаталья ЖурбинаФото: Пресс-центр комитета культуры Волгоградской области
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