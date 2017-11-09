Гастроли Донецкого академического театра откроются оперой «Бал-маскарад»
Как ранее сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», в рамках гастрольного тура на сцене «Царицынской оперы» волгоградской публике представят два классических оперных спектакля – «Бал-маскарад» Джузеппе Верди и «Турандот» Джакомо Пуччини.
Гастрольный тур «Донбасс Оперы» проходит в рамках зарубежной программы «Большие гастроли» Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ, рассказали в областном комитете культуры.
Опера «Турандот» в «Донбасс Опера» была поставлена в 2011 году по заказу импресарио Леонор Гаго для проведения фестиваля оперного искусства в Испании. А «Бал-маскарад» стал первым премьерным спектаклем, поставленным в условиях военных действий в Донбассе, что, однако, не сказалось на качестве постановки.
Волгоградцы смогут послушать оперу «Бал-маскарад» 14 ноября, а 15 ноября на сцене «Царицынской оперы» дадут «Турандот». Начало спектаклей в 18:30.
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