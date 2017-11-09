Гастроли Донецкого академического театра откроются оперой «Бал-маскарад»

С 14 ноября в Волгограде начнутся гастроли Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени А.Б. Соловьяненко (Донбасс Опера).

Как ранее сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», в рамках гастрольного тура на сцене «Царицынской оперы» волгоградской публике представят два классических оперных спектакля – «Бал-маскарад» Джузеппе Верди и «Турандот» Джакомо Пуччини.

Опера «Турандот» в «Донбасс Опера» была поставлена в 2011 году по заказу импресарио Леонор Гаго для проведения фестиваля оперного искусства в Испании. А «Бал-маскарад» стал первым премьерным спектаклем, поставленным в условиях военных действий в Донбассе, что, однако, не сказалось на качестве постановки.