Дети волгоградских приставов нарисовали своих пап сильными и высокими
Рисунки были присланы ребятами в возрасте от 4 до 17 лет. Все работы оценены по достоинству, и каждому участнику конкурса будет вручена грамота от руководителя Управления, рассказали ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе УФССП России по Волгоградской области.
Присланные рисунки попали на выставку, организованную ко Дню судебных приставов, который отмечался 1 ноября.
Чаще всего дети изображали на рисунках своих мам и пап в форме, красивыми и улыбающимися. В пояснениях они писали, что знают, как тяжела и ответственна работа у судебных приставов. Многие хотят пойти по стопам своих родителей и стать госслужащими.
Чаще всего на рисунках приставы изображены сильными и высокими мужчинами, которым ребята хотят соответствовать.
Лучшие работы направлены в Управление Министерства юстиций Российской Федерации по Волгоградской области для участия в детском конкурсе на лучший рисунок на правовую тему.
Кроме того, среди работников Управления был проведен конкурс календарей на 2018 год с символикой ФССП России. Самый лучший, по мнению конкурсной комиссии, изготовили сотрудники Кировского райотдела УФССП. В своем календаре они выделили всего два выходных дня – День судебного пристава и День рождения начальника.
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