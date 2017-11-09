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Дети волгоградских приставов нарисовали своих пап сильными и высокими
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Дети волгоградских приставов нарисовали своих пап сильными и высокими

Сегодня, 08:30ОбществоСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба УФССП России по Волгоградской области
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