Дети волгоградских приставов нарисовали своих пап сильными и высокими

В областном Управлении ФССП завершился конкурс детских рисунков «Судебные приставы глазами ребенка». В основном дети госслужащих показали в своих работах, как они представляют работу своих родителей.

Рисунки были присланы ребятами в возрасте от 4 до 17 лет. Все работы оценены по достоинству, и каждому участнику конкурса будет вручена грамота от руководителя Управления, рассказали ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе УФССП России по Волгоградской области.

Присланные рисунки попали на выставку, организованную ко Дню судебных приставов, который отмечался 1 ноября.

Чаще всего дети изображали на рисунках своих мам и пап в форме, красивыми и улыбающимися. В пояснениях они писали, что знают, как тяжела и ответственна работа у судебных приставов. Многие хотят пойти по стопам своих родителей и стать госслужащими.

Чаще всего на рисунках приставы изображены сильными и высокими мужчинами, которым ребята хотят соответствовать.

Лучшие работы направлены в Управление Министерства юстиций Российской Федерации по Волгоградской области для участия в детском конкурсе на лучший рисунок на правовую тему.