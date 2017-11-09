Администрация Волгограда перепутала дорожные знаки?

Волгоградский активист Серго Нарсия вновь бьет в колокола. То ли специалисты мэрии не поняли общественника, то ли сделали правильно, но не объяснили, почему правилен только такой вариант, но факт остается фактом – дорожные знаки установили не те.

Две недели назад Серго Нарсия обратился в комитет по дорожному хозяйству, транспорту и промышленности Волгоградской городской Думы. В письме он продублировал направленную ранее просьбу установить возле 4 путепроводов Ворошиловского района на Ростовской, Елецкой и Бузанцева знак «Габариты приближения строений».

Именно эти участки стали ловушкой для грузовиков. Иногда они застревают по нескольку раз на день, образуя гигантские пробки.

Фото: Яндекс. Карты

Вчера молодой человек получил ответ: МУП «ДСЭР Советского района Волгограда» установила дорожные знаки 3.13 «Ограничение высоты» под путепроводами на улице Елецкой, Ростовской и Новокузнецкой.

- А требовали восстановить знаки «Габариты». Такой в городе есть на улице Моздокской, и то некрашеный более 10 лет. Раньше «Габариты» повсюду стояли, но их сломали или оторвали. Во время аварии машины столбы снесли. А знак нужный – если машина его задевает, то и под мостом не поместится, - говорит Серго Нарсия.

Фото: Серго Нарсия

Фото: Серго Нарсия

Сегодня активист отправил очередное письмо руководителю профильного комитета гордумы Дмитрию Дильману с просьбой разобраться в ситуации и исправить ошибку.