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В Волгограде со вторника начинается постепенное похолодание
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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В Волгограде со вторника начинается постепенное похолодание

Сегодня, 07:55ОбществоНаталья ЖурбинаФото: Eva.ru
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