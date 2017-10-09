В Волгограде со вторника начинается постепенное похолодание

Прошедшая неделя баловала жителей Волгограда хоть и облачной, но теплой погодой.

Однако наступающая рабочая неделя будет менее благосклонна в плане тепла. По информации Волгоградского ЦГМС достаточно тепло будет в регионе и областном центре только в понедельник, 9 октября, а начиная со вторника температура пойдет на понижение.

Волгоградцы почувствуют, что осень начнет заявлять о своих правах, и это будет проявляться не только в виде предстоящего похолодания. Помимо понижения температуры нас ожидают изменение направления ветра: с юго-восточного на северо-западный, а также кратковременные дожди и переменная облачность.

В Волгоградской области в понедельник 9 октября без осадков, ночью и утром местами туман. Температура воздуха: ночью +9...+14ºС, местами до +4ºС; днем +19...+24ºС.

Во вторник 10 октября ночью местами и днем на большей части региона - кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный с переходом на северо-западный 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха составит ночью +9...+14ºС, местами до +4ºС, днем +10...+15ºС, местами до +20ºС.

В среду 11 октября, также как и в предыдущий день, ночью и утром на большей части области кратковременные дожди, но днем осадков не будет. Ветер северо-западный 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью +7...+12ºС, местами до +2ºС, а днем +9...+14ºС, местами до +17ºС.

В Волгограде в понедельник 9 октября будет тепло - ветер юго-восточный 6-11 м/с, днем порывы до 16 м/с, а температура днем повысится до +21... +23ºС.

10 октября в областном центре ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер южный, юго-западный с переходом на северо-западный 6-11м/с. Температура воздуха: ночью +9...+11ºС, днем +15...+17ºС.