В Волгограде со вторника начинается постепенное похолодание
Однако наступающая рабочая неделя будет менее благосклонна в плане тепла. По информации Волгоградского ЦГМС достаточно тепло будет в регионе и областном центре только в понедельник, 9 октября, а начиная со вторника температура пойдет на понижение.
Волгоградцы почувствуют, что осень начнет заявлять о своих правах, и это будет проявляться не только в виде предстоящего похолодания. Помимо понижения температуры нас ожидают изменение направления ветра: с юго-восточного на северо-западный, а также кратковременные дожди и переменная облачность.
В Волгоградской области в понедельник 9 октября без осадков, ночью и утром местами туман. Температура воздуха: ночью +9...+14ºС, местами до +4ºС; днем +19...+24ºС.
Во вторник 10 октября ночью местами и днем на большей части региона - кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный с переходом на северо-западный 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха составит ночью +9...+14ºС, местами до +4ºС, днем +10...+15ºС, местами до +20ºС.
В среду 11 октября, также как и в предыдущий день, ночью и утром на большей части области кратковременные дожди, но днем осадков не будет. Ветер северо-западный 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью +7...+12ºС, местами до +2ºС, а днем +9...+14ºС, местами до +17ºС.
В Волгограде в понедельник 9 октября будет тепло - ветер юго-восточный 6-11 м/с, днем порывы до 16 м/с, а температура днем повысится до +21... +23ºС.
10 октября в областном центре ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер южный, юго-западный с переходом на северо-западный 6-11м/с. Температура воздуха: ночью +9...+11ºС, днем +15...+17ºС.
Среда в Волгограде будет еще более прохладной – ночью синоптики обещают кратковременный дождь, днем без осадков, ветер северо-западный 6-11 м/с, температура воздуха ночью +6...+8ºС, днем +14...+16ºС.
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