В Волгограде на «Кухне без правил» сойдутся будущие шеф-повара

10 октября в Волгоградском колледже ресторанного сервиса и торговли состоится профессиональный конкурс среди студентов «Кухня без правил».

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу комитета образования и науки Волгоградской области, завтра состоится первый тур конкурса. На нем будущие повара представят блюда, созданные с учетом последних ресторанных трендов. Судейская коллегия при определении лучших будет обращать внимание на стиль, креативность авторской подачи и гармонию вкуса.

10 лучших студентов продолжат состязание во втором туре конкурса, который состоится в Международный день повара 20 октября.