В Волгограде на «Кухне без правил» сойдутся будущие шеф-повара
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу комитета образования и науки Волгоградской области, завтра состоится первый тур конкурса. На нем будущие повара представят блюда, созданные с учетом последних ресторанных трендов. Судейская коллегия при определении лучших будет обращать внимание на стиль, креативность авторской подачи и гармонию вкуса.
10 лучших студентов продолжат состязание во втором туре конкурса, который состоится в Международный день повара 20 октября.
- Наша задача - сделать конкурс интересным для всех, – отметили организаторы конкурса «Кухня без правил». - Хорошо готовить умеют многие, а вот сделать блюдо изысканным и неповторимым смогут только талантливые повара-профессионалы. Кроме того, нашей задачей является выявление талантливых студентов, а также повышение престижа высококвалифицированного труда специалистов ресторанной индустрии.
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