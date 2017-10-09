В Волгограде митрополит освятил кресты для куполов тюремного храма
Чин освящения проводил митрополит Волгоградский и Камышинский Герман. Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Волгоградской епархии, кресты были изготовлены руками осужденных исправительной колонии № 19 УФСИН России по Волгоградской области.
Правящий архиерей назвал восстановление храма возрождением исторической справедливости, высказав пожелание, чтобы все населяющие данные казематы люди обратились к покаянию и обрели в дальнейшем радость свободы, общения и труда.
Для информации: проект уездной тюрьмы при котором находился и храм, был создан архитектором Антоном Иосифовичем Томишко в 80-х годах XIX века. Проект стал фактически типовым, и по его образцу позднее построили около тридцати мест заключения в Весьегонске, Вязьме, Царицыне, Одессе и других городах. Он был также автором известной тюрьмы «Кресты» в Санкт-Петербурге.
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