В Волгограде митрополит освятил кресты для куполов тюремного храма

В Волгограде в СИЗО №1 на улице Голубинской состоялось освящение крестов для купольной части тюремного храма апостола Андрея Первозванного.

Чин освящения проводил митрополит Волгоградский и Камышинский Герман. Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Волгоградской епархии, кресты были изготовлены руками осужденных исправительной колонии № 19 УФСИН России по Волгоградской области.

Правящий архиерей назвал восстановление храма возрождением исторической справедливости, высказав пожелание, чтобы все населяющие данные казематы люди обратились к покаянию и обрели в дальнейшем радость свободы, общения и труда.