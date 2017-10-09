В регионе альтернативную службу будут проходить на почте и в психбольнице
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на региональный комитет по труду и занятости населения, из 9 молодых людей четверо новобранцев будут направлены на Почту России. Ещё пятеро будут проходить службу в качестве младшего медицинского персонала. Их направят в учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Волгоградский дом – интернат для престарелых и инвалидов», Волгоградскую областную детскую клиническую больницу и Нижегородскую областную клиническую больницу им. Н.А.Семашко.
Уполномоченным по вопросам организации альтернативной гражданской службы в Волгоградской области является региональный комитет по труду и занятости населения. В настоящее время облкомтруд совместно с органами исполнительной власти региона начали формировать предложения по организации альтернативной гражданской службы на следующий год.
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