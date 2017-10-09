В регионе альтернативную службу будут проходить на почте и в психбольнице

В Волгоградской области в осенний призыв этого года девять жителей нашего региона изъявили желание пройти альтернативную гражданскую службу.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на региональный комитет по труду и занятости населения, из 9 молодых людей четверо новобранцев будут направлены на Почту России. Ещё пятеро будут проходить службу в качестве младшего медицинского персонала. Их направят в учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Волгоградский дом – интернат для престарелых и инвалидов», Волгоградскую областную детскую клиническую больницу и Нижегородскую областную клиническую больницу им. Н.А.Семашко.