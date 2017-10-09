В области обновляются здания ДК и их материально-техническая база
По сообщению пресс-службы реготделения «Единой России», средства направят на обновление кресел в зрительных залах, закупку нового звукового и светового оборудования, костюмов в 37 учреждениях культуры 15-ти районов области.
Кроме того, в регионе продолжаются ремонты сельских ДК. Как сообщает ИА «НовостиВолгогада.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Быковского района, в Центре культуры поселка сейчас приводится в порядок фойе. Особое внимание при этом уделяется сохранению лепнины советских времен. До этого летом сотрудники Центра культуры своими силами сделали косметический ремонт входа в фойе - победили потолки и стены, оборудовали место для веб-камер.
Самые масштабные работы проведены по ремонту кровли - ранее она протекала в нескольких местах. Теперь рабочие могут перейти к обновлению зрительного зала и сцены. Также в учреждении обновят гримерки - в них заменят старые оконные блоки на новые.
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