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В области обновляются здания ДК и их материально-техническая база
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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В области обновляются здания ДК и их материально-техническая база

Сегодня, 12:18ОбществоНаталья ЖурбинаФото: newsorel.ru
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