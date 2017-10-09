В музее ИЗО волгоградцам расскажут об истории костюма

18 октября в 18:00 в Волгоградском музее изобразительных искусств им. И.И. Машкова состоится лекция «Костюм, человек, эпоха в экспозиции Волгоградского музея изобразительных искусств».

Мероприятие пройдет в основном помещении музея, расположенном на пр. Ленина.

- Мы не случайно будем проводить лекцию в этом здании, потому как здесь представлены произведения художников XVIII-XIX веков, - рассказала корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» заместитель директора по научной работе Волгоградского музея изобразительных искусств им.И.И.Машкова Ольга Малкова. - На примере живописных работ, расположенных в выставочном пространстве нашего музея, историк по костюмам расскажет об особенностях быта прошедших веков, о том, что носили, как причесывались, какие были в моде головные уборы, аксессуары и макияж.

В музее ИЗО часто проводятся искусствоведческие и культурологические лекции, но тема костюма освещается крайне редко. Поэтому предстоящее мероприятие обещает быть интересным, тем более, что лектор — профессионал. Беседу проведет историк костюма, член Союза художников, автор нескольких учебников по истории костюма Эльвира Флеринская.