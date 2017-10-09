В Лещевском заказнике выпустили на волю 40 северокавказских фазанов
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, биостанция по выращиванию фазанов была создана в природном парке «Волго-Ахтубинская пойма» в 2009 году для сохранения в природе популяции данного подвида.
Птицы для воспроизводства были приобретены в государственном опытном охотничьем хозяйстве «Астраханское», котороые занимается разведением северокавказских фазанов с середины 60-х годов XX века. На сегодняшний день на биостанции Волго-Ахтубинской поймы содержится в полувольных условиях 145 особей фазана.
Юг России является естественным и единственным местом обитания данного подвида фазанов, но из-за отстрела, а также сложности сохранения чистоты породы численность чистокровных северокаквазских фазанов сокращается.
За выпущенными в естественную среду обитания птицами будут следить сотрудники природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» и даже некоторое время подкармливать их для лучшей адаптации.
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