В Лещевском заказнике выпустили на волю 40 северокавказских фазанов

Птицы были выращены на биостанции парка «Волго-Ахтубинская пойма». Впервые в прошлом году на волю было выпущено 20 фазанов, в этом — в два раза больше.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, биостанция по выращиванию фазанов была создана в природном парке «Волго-Ахтубинская пойма» в 2009 году для сохранения в природе популяции данного подвида.

Птицы для воспроизводства были приобретены в государственном опытном охотничьем хозяйстве «Астраханское», котороые занимается разведением северокавказских фазанов с середины 60-х годов XX века. На сегодняшний день на биостанции Волго-Ахтубинской поймы содержится в полувольных условиях 145 особей фазана.

Юг России является естественным и единственным местом обитания данного подвида фазанов, но из-за отстрела, а также сложности сохранения чистоты породы численность чистокровных северокаквазских фазанов сокращается.