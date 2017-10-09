В Камышине отметили 250-летие со времени образования немецкой колонии

На фестивале «Волжские немцы. 250 лет на Волге» с творческими номерами выступили коллективы немецких культурных центров Камышинского района, ДК «Текстильщик», школ Камышина и Петров Вала. Участники мероприятия также смогли познакомиться с традиционными блюдами немецкой кухни, представленными в рамках кулинарного конкурса.

На камышинский интернациональный фестиваль специально приехали жители бывшей немецкой колонии Штефан, которая в довоенное время входила в Республику немцев Поволжья.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Камышина, основная цель фестиваля - укрепление дружеских отношений между различными народами и знакомство с их культурой и историей.

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