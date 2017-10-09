С заботой о природе: РУСАЛ сделал берега Волги чище

Как сообщает пресс-служба РУСАЛа, неравнодушных к природе оказалось очень много. Желание сделать город чище изъявили корпоративные волонтеры ВгАЗа, администрации Тракторозаводского района, волонтерские отряды студентов и школьников. Партнерами мероприятия выступили администрация Тракторозаводского района, Центр социальных программ компании РУСАЛ и комплексный молодежный центр «Юность Волжского».

Все бумажные объекты пошли в дело, ведь уборка завершилась ярким флешмобом. Цветные буквы волонтеры сложили в гигантскую надпись «Чистый берег». Кстати, по итогам акции самые активные команды получили сладкие призы.

За каждый собранный мешок команда получала своеобразный приз – кисточку, краски, ножницы или лист гофрокартона, на котором впоследствии нужно было нарисовать определенную букву.

К ударному труду участники подготовились - заранее перед началом состязаний прошли тренинги, направленные на сплочение. Затем 16 команд из Волгограда и Волжского заняли определенную территорию вдоль Волги, причем задействованы были обе стороны реки.

Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp и Viber информационного агентства «НовостиВолгограда.ру»! Мы ждем ваших комментариев и новостей. Присылайте свои фото и видеоматериалы. Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.

+7 937 708 14 50