С заботой о природе: РУСАЛ сделал берега Волги чище

К ударному труду участники подготовились - заранее перед началом состязаний прошли тренинги, направленные на сплочение. Затем 16 команд из Волгограда и Волжского заняли определенную территорию вдоль Волги, причем задействованы были обе стороны реки.
За каждый собранный мешок команда получала своеобразный приз – кисточку, краски, ножницы или лист гофрокартона, на котором впоследствии нужно было нарисовать определенную букву.
Все бумажные объекты пошли в дело, ведь уборка завершилась ярким флешмобом. Цветные буквы волонтеры сложили в гигантскую надпись «Чистый берег». Кстати, по итогам акции самые активные команды получили сладкие призы.
Как сообщает пресс-служба РУСАЛа, неравнодушных к природе оказалось очень много. Желание сделать город чище изъявили корпоративные волонтеры ВгАЗа, администрации Тракторозаводского района, волонтерские отряды студентов и школьников. Партнерами мероприятия выступили администрация Тракторозаводского района, Центр социальных программ компании РУСАЛ и комплексный молодежный центр «Юность Волжского».
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