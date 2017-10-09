«Одноклассники» с Минздравом проведут в соцсети федеральную неделю здоровья
В это время любой сможет задать свои вопросы главе Минздрава Веронике Скворцовой и получить рекомендации по ведению здорового образа жизни от ведущих специалистов.
На специально подготовленной для этой акции странице авторизации «Одноклассников» всю неделю будут размещаться публикации и трансляции о здоровом образе жизни.
Каждый день на этой неделе будет посвящен определенной тематике. В официальной группе Минздрава России в «Одноклассниках» пройдут ежедневные видеотрансляции: онлайн-лекции, прямые эфиры с всероссийской акции по тестированию на ВИЧ-инфекцию и Всемирного форума по общественному здоровью.
Серия лекций для пользователей социальной сети будет посвящена вопросам профилактики заболеваний, экстренной медицинской помощи, проблемам зрения и психического здоровья. Свои рекомендации на эту тему пользователям дадут ведущие специалисты России.
Пользователи «Одноклассников» смогут и сами рассказать о том, как они ведут здоровый образ жизни. Так, в мобильном приложении для прямых трансляций OK Live пройдет конкурс. Автор самого интересного видео сможет лично пообщаться с одним из лучших врачей России при помощи видеозвонков в соцсети.
Кроме того, пройдет флешмоб: пользователи смогут поделиться своими историями и поблагодарить врачей за их работу с помощью специального хэштега #спасибодоктор.
В четверг, 12 октября, министр здравоохранения Вероника Скворцова станет гостем онлайн-шоу «ОК на связи!». В прямом эфире она ответит на вопросы пользователей социальной сети. Начало трансляции в 20:00 по московскому времени.
Одноклассники – это развлекательная социальная сеть, куда люди приходят не только пообщаться, но и найти качественный контент, в первую очередь, видео и прямые трансляции. Неделя здоровья – проект, который точно попадает в этот тренд. В простой форме видеотрансляций люди смогут узнать много нового о себе и своем здоровье, а с помощью наших технологий стриминга еще и задать вопросы лучшим специалистам страны.руководитель социальной сети «Одноклассники» Антон Федчин
Информационная открытость органов исполнительной власти – это требование времени. Использование социальных сетей, несомненно, предоставляет широкий спектр новых возможностей для выстраивания прямого диалога с гражданским обществом, позволяя сделать работу Минздрава России более прозрачной и эффективной. Федеральная неделя здоровья в «Одноклассниках» – это новый, уникальный и масштабный проект, который позволит людям напрямую задать вопросы по теме охраны здоровья федеральным специалистам.директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай
Олег Салагай отметил, что федеральная неделя здоровья проводится с целью сформировать у граждан более осознанное отношение к вопросам сохранения и укрепления собственного здоровья, соблюдения режима дня и питания, мотивации занятиями физкультурой и спортом, а также повысить уровень знаний о здоровом образе жизни.
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