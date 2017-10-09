«Одноклассники» с Минздравом проведут в соцсети федеральную неделю здоровья

С 9 по 15 октября интернет-пользователи в «Одноклассниках» смогут присоединиться к федеральной неделе здоровья, которую проводит Министерство здравоохранения Российской Федерации совместно с социальной сетью.

В это время любой сможет задать свои вопросы главе Минздрава Веронике Скворцовой и получить рекомендации по ведению здорового образа жизни от ведущих специалистов.

На специально подготовленной для этой акции странице авторизации «Одноклассников» всю неделю будут размещаться публикации и трансляции о здоровом образе жизни.

Каждый день на этой неделе будет посвящен определенной тематике. В официальной группе Минздрава России в «Одноклассниках» пройдут ежедневные видеотрансляции: онлайн-лекции, прямые эфиры с всероссийской акции по тестированию на ВИЧ-инфекцию и Всемирного форума по общественному здоровью.

Фото: ok.ru

Серия лекций для пользователей социальной сети будет посвящена вопросам профилактики заболеваний, экстренной медицинской помощи, проблемам зрения и психического здоровья. Свои рекомендации на эту тему пользователям дадут ведущие специалисты России.

Пользователи «Одноклассников» смогут и сами рассказать о том, как они ведут здоровый образ жизни. Так, в мобильном приложении для прямых трансляций OK Live пройдет конкурс. Автор самого интересного видео сможет лично пообщаться с одним из лучших врачей России при помощи видеозвонков в соцсети.

Кроме того, пройдет флешмоб: пользователи смогут поделиться своими историями и поблагодарить врачей за их работу с помощью специального хэштега #спасибодоктор.

В четверг, 12 октября, министр здравоохранения Вероника Скворцова станет гостем онлайн-шоу «ОК на связи!». В прямом эфире она ответит на вопросы пользователей социальной сети. Начало трансляции в 20:00 по московскому времени.

Одноклассники – это развлекательная социальная сеть, куда люди приходят не только пообщаться, но и найти качественный контент, в первую очередь, видео и прямые трансляции. Неделя здоровья – проект, который точно попадает в этот тренд. В простой форме видеотрансляций люди смогут узнать много нового о себе и своем здоровье, а с помощью наших технологий стриминга еще и задать вопросы лучшим специалистам страны.руководитель социальной сети «Одноклассники» Антон Федчин

Информационная открытость органов исполнительной власти – это требование времени. Использование социальных сетей, несомненно, предоставляет широкий спектр новых возможностей для выстраивания прямого диалога с гражданским обществом, позволяя сделать работу Минздрава России более прозрачной и эффективной. Федеральная неделя здоровья в «Одноклассниках» – это новый, уникальный и масштабный проект, который позволит людям напрямую задать вопросы по теме охраны здоровья федеральным специалистам.директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай