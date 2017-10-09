Начальник областного Управления Росгвардии поздравил с юбилеем академию МВД

На днях Волгоградская академия МВД России отметила свой полувековой юбилей. Преподавательский состав учебного заведения с этим событием поздравили губернатор области и руководители силовых ведомств региона.

В торжественных мероприятиях, посвященных 50-летию Волгоградской академии МВД, принял участие и начальник Управления Росгвардии полковник Михаил Воробьев.

Он поздравил с юбилеем педагогический коллектив, курсантов, ветеранов вуза и отметил высокий уровень профессорско-преподавательского состава, что позволяет готовить в стенах вуза высококвалифицированных специалистов, рассказали ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе областного Управления Росгвардии.

Михаил Воробьев пожелал академии процветания, а ее воспитанникам – благополучия и успехов в служебной деятельности.

На торжественном митинге начальник вуза, генерал-майор полиции Владимир Третьяков отметил, что за 50 лет существования академии в ней прошли подготовку более 80 тысяч сотрудников правоохранительных органов, среди которых не только граждане России, но и зарубежные блюстители закона.

«География выпускников очень обширна, она охватывает все регионы России, а также - 24 иностранных государства, каждый из них дал присягу соблюдать и охранять закон, и преданно служит профессии», – подчеркнул руководитель вуза-юбиляра.

Сегодня среди выпускников Волгоградской академии МВД России есть и действующие сотрудники Росгвардии.