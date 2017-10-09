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Начальник областного Управления Росгвардии поздравил с юбилеем академию МВД
Сюжеты:
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Начальник областного Управления Росгвардии поздравил с юбилеем академию МВД

Сегодня, 13:44ОбществоСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Волгоградской области/ uvo-vlg.ru
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