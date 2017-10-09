Начальник областного Управления Росгвардии поздравил с юбилеем академию МВД
В торжественных мероприятиях, посвященных 50-летию Волгоградской академии МВД, принял участие и начальник Управления Росгвардии полковник Михаил Воробьев.
Он поздравил с юбилеем педагогический коллектив, курсантов, ветеранов вуза и отметил высокий уровень профессорско-преподавательского состава, что позволяет готовить в стенах вуза высококвалифицированных специалистов, рассказали ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе областного Управления Росгвардии.
Михаил Воробьев пожелал академии процветания, а ее воспитанникам – благополучия и успехов в служебной деятельности.
На торжественном митинге начальник вуза, генерал-майор полиции Владимир Третьяков отметил, что за 50 лет существования академии в ней прошли подготовку более 80 тысяч сотрудников правоохранительных органов, среди которых не только граждане России, но и зарубежные блюстители закона.
«География выпускников очень обширна, она охватывает все регионы России, а также - 24 иностранных государства, каждый из них дал присягу соблюдать и охранять закон, и преданно служит профессии», – подчеркнул руководитель вуза-юбиляра.
Сегодня среди выпускников Волгоградской академии МВД России есть и действующие сотрудники Росгвардии.
Личный состав академии и ветеранов ведомства с юбилеем вуза поздравили губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, начальник ГУ МВД России по Волгоградской области Александр Кравченко, прокурор Волгоградской области Максим Ершов, начальник УФСБ России по Волгоградской области Анатолий Гулевский, митрополит Волгоградский и Камышинский Герман, а также представители академии управления МВД России, Московского и Краснодарского университетов МВД России, Казанского юридического института МВД России, Астраханского, Новочеркасского суворовских военных училищ МВД России и зарубежные гости.
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