Космический масштаб: фото Волгограда, снятое с МКС, набирает популярность
На одном из последних фото – город-герой Волгоград. На нем видна большая часть региональной столицы, река Волга и часть Среднеахтубинского района. Снимок космонавт сопроводил следующими словами:
- Здравствуй, Город-герой Волгоград. В центре фотографии можно разглядеть Мамаев курган и монумент «Родина-мать зовет!». Здесь во время Сталинградской битвы происходили ожесточённые бои…(орфография автора - прим. ред.)
Фото появилось на официальном аккаунте космонавта в Twitter, а затем разошлось по другим соцсетями и набрало огромную популярность среди пользователей. В основном тон комментариев доброжелательный, жители Волгограда и те, кому посчастливилось побывать в городе-герое со славной военной историей, выразили автору снимка благодарность. Однако некоторые пользователи не смогли сдержать иронии, отметив, что только так Волгоград и нужно снимать: тогда не видно разбитых дорог и остановивших свою работу, разрушающихся предприятий.
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