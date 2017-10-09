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Космический масштаб: фото Волгограда, снятое с МКС, набирает популярность
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Космический масштаб: фото Волгограда, снятое с МКС, набирает популярность

Сегодня, 10:23ОбществоВиталий КошелевФото: twitter.com/SergeyISS
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