Космический масштаб: фото Волгограда, снятое с МКС, набирает популярность

В коллекции космонавта-испытателя Сергея Рязанского - уже несколько крупных российских городов, снятых даже не с высоты птичьего полета, а с орбиты Земли – с борта Международной космической станции.

На одном из последних фото – город-герой Волгоград. На нем видна большая часть региональной столицы, река Волга и часть Среднеахтубинского района. Снимок космонавт сопроводил следующими словами:

- Здравствуй, Город-герой Волгоград. В центре фотографии можно разглядеть Мамаев курган и монумент «Родина-мать зовет!». Здесь во время Сталинградской битвы происходили ожесточённые бои…(орфография автора - прим. ред.)