Кошек и собак поставят на учет

В Госдуму завершается подготовка законопроекта, который устанавливает правила учета и идентификации животных. Предполагается, что процедура будет платной.

Правда пока сложно предположить даже примерную стоимость.

- Я даже не могу сказать, о каких цифрах идет речь, - цитирует РИА «Новости» зампреда комитета по экологии и охране окружающей среды нижней палаты парламента Владимира Панова.

Но все же парламентарий уточнил, что законопроект закрепляет порядок чипирования животных на добровольной основе, а за процесс регистрации питомцев предлагается ввести плату. При этом чипирование автоматически заносит питомца в госреестр.