Кошек и собак поставят на учет

Правда пока сложно предположить даже примерную стоимость.
- Я даже не могу сказать, о каких цифрах идет речь, - цитирует РИА «Новости» зампреда комитета по экологии и охране окружающей среды нижней палаты парламента Владимира Панова.
Но все же парламентарий уточнил, что законопроект закрепляет порядок чипирования животных на добровольной основе, а за процесс регистрации питомцев предлагается ввести плату. При этом чипирование автоматически заносит питомца в госреестр.
Зоозащитники в таких изменениях видят только плюсы. По их мнению, число недобросовестных владельцев, отказывающихся от своих питомцев, уменьшится, кроме того, появится возможность привлечь хозяина животного к ответственности, если четвероногий причинил ущерб имуществу или здоровью других граждан.
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