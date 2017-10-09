Фестиваль науки сделал волгоградцев повелителями огня

На выходных Волгоград погрузился в научную деятельность. В течение двух дней в городе проходил всероссийский фестиваль NAUKA0+, организатором которого стал Волгоградский государственный университет. Горожане участвовали охотно и с удовольствием делились достижениями в социальных сетях.

Странички пользователей заполонили фотографии с интерактивных площадок. Тут царствовал светоч науки 20-го столетия Альберт Эйнштейн. Он смешивал в пробирках различные жидкости, которые меняли цвета не хуже хамелеона, наводил в туман в железной миске и помог зрителям приручить огонь.

В результате грозная стихия превратилась в ручную, в прямом смысле этого слова. Так у волгоградки Алины пламя уместилось на ладони.

Фото: Алина Петровна, m.vk.com/wall267847346_4479

- Абсолютно случайно оказались на фестивале науки. Было очень интересно взрослым и детям. Психологические тесты прошли, опыты провели, под микроскопом изучали насекомых, сфотографировались в прекрасной фотозоне, познакомились с чудесными роботами. Очень понравилось, - поделилась девушка на страничке.

На память о фестивале все желающие получили эксклюзивные подарки. К примеру, карандаш с лазерной гравировкой имени и фамилии.

Каждый институт ВолГУ представил что-то необычное, - сообщает пресс-служба вуза. Гости фестиваля пробовали управлять роботами, знакомились с принципами работы «умного дома», примеряли роль криминалиста: снять отпечатки пальцев или создать фоторобот с первого раза получится не у многих.

Участников ждала экономическая игра, политологический баттл и исторический квест. Ученые ВолГУ раскрывали гостям секреты криптографии и лингвистической экспертизы, и даже учили управлять лазером.

Большое событие посетили гости - делегация учащихся и учителей школ из Калмыкии.

- Мы с удовольствием приняли приглашение, приехали на праздник науки. Площадки впечатляют, работы институтов, наработки городских школ увлекают, дети все посмотрели с большим удовольствием, - цитирует начальника управления образования города Элисты Людмилу Минькову пресс-служба вуза.