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Депутаты облдумы предложили не повышать в 2018 году взносы на капремонт
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Депутаты облдумы предложили не повышать в 2018 году взносы на капремонт

Сегодня, 11:07ОбществоСтанислав ЛопатинФото: pravdaurfo.ru
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