Депутаты облдумы предложили не повышать в 2018 году взносы на капремонт

На ближайшем заседании Волгоградской областной Думы, которое состоится в четверг, 12 октября, народные избранники рассмотрят вопрос об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт в 2018 году.

На текущий год размер взноса был установлен в сумме 5 рублей 90 копеек за один квадратный метр общей площади помещения. Как стало известно ИА «НовостиВолгограда.ру», депутаты собираются его сохранить в 2018 году и утвердить соответствующим законопроектом.

Объясняется это тем, что в 196 многоквартирных домах запланированный на 2017 год капитальный ремонт не был выполнен. Причина- в отсутствии подрядных организаций, которые бы приняли участие в электронных аукционах.

В связи с этим капремонт общего имущества многоквартирных домов в 2018 году будет частично осуществляться с использованием денежных средств, которые должны были использоваться в 2017 году, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, депутаты опасаются, что с увеличением размера ежемесячного взноса на капремонт некоторые граждане могут перестать его платить. Пока же наблюдается тенденция к повышению собираемости этих взносов.