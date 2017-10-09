Депутаты облдумы предложили не повышать в 2018 году взносы на капремонт
На текущий год размер взноса был установлен в сумме 5 рублей 90 копеек за один квадратный метр общей площади помещения. Как стало известно ИА «НовостиВолгограда.ру», депутаты собираются его сохранить в 2018 году и утвердить соответствующим законопроектом.
Объясняется это тем, что в 196 многоквартирных домах запланированный на 2017 год капитальный ремонт не был выполнен. Причина- в отсутствии подрядных организаций, которые бы приняли участие в электронных аукционах.
В связи с этим капремонт общего имущества многоквартирных домов в 2018 году будет частично осуществляться с использованием денежных средств, которые должны были использоваться в 2017 году, говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Кроме того, депутаты опасаются, что с увеличением размера ежемесячного взноса на капремонт некоторые граждане могут перестать его платить. Пока же наблюдается тенденция к повышению собираемости этих взносов.
Законопроект «Об установлении на 2018 год минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества» будет рассмотрен в первом чтении на заседании облдумы в четверг.
+7 937 708 14 50