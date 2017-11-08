За разрушающиеся балконы УК Светлого Яра выплатит штраф в 100 тысяч рублей
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального Госжилнадзора, жильцы дома обратились в надзорный орган с жалобой на разрушающиеся балконные плиты. Проведенная инспекторами ведомства проверка подтвердила, что балконные плиты в ряде квартир имеют серьезные повреждения. УК получила предписание отремонтировать балконы.
Однако прошло время, а работы УК так и начала. За неисполнение в установленный срок предписания Госжилнадзора на управляющую компанию был составлен протокол об административном правонарушении, а мировым судьей судебного участка № 47 Волгоградской области вынесено решение оштрафовать «Южное» на 100 тысяч рублей.
К слову, аварийное состояние балконов — одна из проблем многих жилых домов и в самом Волгограде. ИА «НовостиВолгограда.ру» ранее сообщало о рухнувшем фрагменте балконной плиты в Красноармейском районе. А в самом начале года , 8 января, в центре города балкон рухнул, когда на нем находились двое человек. Лишь по счастливой случайности мужчины не получили серьезных травм.
+7 937 708 14 50