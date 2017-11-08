За разрушающиеся балконы УК Светлого Яра выплатит штраф в 100 тысяч рублей

Компании «Южное», которая занимается управлением многоквартирного дома № 6 в поселке Пионерский в р.п. Светлый Яр, назначен крупный штраф.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального Госжилнадзора, жильцы дома обратились в надзорный орган с жалобой на разрушающиеся балконные плиты. Проведенная инспекторами ведомства проверка подтвердила, что балконные плиты в ряде квартир имеют серьезные повреждения. УК получила предписание отремонтировать балконы.

Однако прошло время, а работы УК так и начала. За неисполнение в установленный срок предписания Госжилнадзора на управляющую компанию был составлен протокол об административном правонарушении, а мировым судьей судебного участка № 47 Волгоградской области вынесено решение оштрафовать «Южное» на 100 тысяч рублей.