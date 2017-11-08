Волонтеры Волгограда дают уроки русского языка в буддийской столице России
Программа насыщенная и расписана буквально по дням. Ребятам уже рассказали о русской национальной культуре, научили русской народной игре «Ручеек». Гимназисты среднего звена мастерили куклы-обереги, разукрашивали русский народный символ – матрешку, а также плели браслеты, которые являются не только частью культуры, но и прекрасным подарком.
После мастерских ученикам 6-10-х классов рассказали интересные факты о прошлом и настоящем Волгограда, а также о волонтерской программе вуза «ВолГУ РЯдом», которая направлена на продвижение русского языка.
Прежде, чем нести русский язык в массы, добровольцы проходят курс подготовки. Программу «Волонтер - это призвание» реализуют сотрудники Волонтерского центра Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, затем следует теоретическая часть по предмету и контрольная проверка знаний.
После обучения слушатели получают сертификаты и по желанию становятся участниками волонтерской программы «ВолГУ РЯдом».
Как сообщает пресс-служба ВолГУ, на время пребывания в Элисте добровольцы тоже превратятся в своем роде в учеников - из первых уст узнают о Калмыкии, ее национальных особенностях и достопримечательностях Элисты, которую называют буддийской столицей России.
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