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Волонтеры Волгограда дают уроки русского языка в буддийской столице России
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Волонтеры Волгограда дают уроки русского языка в буддийской столице России

Сегодня, 15:45ОбществоМарина СабадашФото: пресс-служба Волгоградского государственного университета
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