Волонтеры Волгограда дают уроки русского языка в буддийской столице России

Со вчерашнего дня в Элистинской классической гимназии - новые учителя русского языка. Занятия у школьников ведут волонтеры Волгоградского государственного университета в рамках программы «ВолГУ РЯдом» .

Программа насыщенная и расписана буквально по дням. Ребятам уже рассказали о русской национальной культуре, научили русской народной игре «Ручеек». Гимназисты среднего звена мастерили куклы-обереги, разукрашивали русский народный символ – матрешку, а также плели браслеты, которые являются не только частью культуры, но и прекрасным подарком.

Фото: пресс-служба Волгоградского государственного университета

После мастерских ученикам 6-10-х классов рассказали интересные факты о прошлом и настоящем Волгограда, а также о волонтерской программе вуза «ВолГУ РЯдом», которая направлена на продвижение русского языка.

Фото: пресс-служба Волгоградского государственного университета

Прежде, чем нести русский язык в массы, добровольцы проходят курс подготовки. Программу «Волонтер - это призвание» реализуют сотрудники Волонтерского центра Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, затем следует теоретическая часть по предмету и контрольная проверка знаний.

После обучения слушатели получают сертификаты и по желанию становятся участниками волонтерской программы «ВолГУ РЯдом».