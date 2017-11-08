Волгоградцам презентуют проекты благоустройства центра города

9 ноября в ДК Профсоюзов состоится открытая презентация дизайн-проектов благоустройства ключевых общественных пространств - кварталов сохранившейся царицынской застройки, Сурского сквера, улицы Мира и Комсомольской.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета архитектуры и градостроительства, проекты подготовлены в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды - она предусматривает разработку концепций развития общественных пространств для 40 городов России.

Проекты благоустройства разрабатывали московские архитекторы, которые, по информации облкомархитектуры, предварительно проводили «антропологические исследования и интервью, серию экспертных круглых столов и обсуждений промежуточных дизайн-проектов» кварталов сохранившейся царицынской застройки, Сурского сквера, улиц Мира и Комсомольской.

Кстати, на проведенных в августе общественных слушаниях проекты благоустройства дворов по ул. Волгодонской и Островского в самом центре Волгограда вызвали совсем неоднозначную реакцию местных жителей. У них было много вопросов по поводу проездов по двору, парковок, вместо которых на планах появились летние террасы ресторанов.