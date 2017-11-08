Волгоградцам презентуют проекты благоустройства центра города
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета архитектуры и градостроительства, проекты подготовлены в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды - она предусматривает разработку концепций развития общественных пространств для 40 городов России.
Проекты благоустройства разрабатывали московские архитекторы, которые, по информации облкомархитектуры, предварительно проводили «антропологические исследования и интервью, серию экспертных круглых столов и обсуждений промежуточных дизайн-проектов» кварталов сохранившейся царицынской застройки, Сурского сквера, улиц Мира и Комсомольской.
Кстати, на проведенных в августе общественных слушаниях проекты благоустройства дворов по ул. Волгодонской и Островского в самом центре Волгограда вызвали совсем неоднозначную реакцию местных жителей. У них было много вопросов по поводу проездов по двору, парковок, вместо которых на планах появились летние террасы ресторанов.
Свое мнение по поводу концепции благоустройства центральных общественных мест города волгоградцы смогут высказать завтра, на презентации дизайн-проектов. Как обещают организаторы, именно эта обратная связь с жителями позволит внести изменения при дальнейшей разработке проектно-сметной документации.
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