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Волгоградцам презентуют проекты благоустройства центра города
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Волгоградцам презентуют проекты благоустройства центра города

Сегодня, 11:58ОбществоНаталья ЖурбинаФото: Panoramio.com
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