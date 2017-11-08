Волгоградских сыщиков и криминалистов наградили за поимку Масленникова
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального Главка МВД, награды и премии сотрудникам Управления вручил лично главный полицейский Волгоградской области, генерал-лейтенант Александр Кравченко. Он отметил, что благодаря быстрой и слаженной работе стражи порядка в кратчайшие сроки установили личность преступника, выяснили его местонахождение и провели задержание. С момента совершения убийства Ольги Шапошниковой и Дарьи Лабутиной до поимки совершившего его Александра Масленникова прошли ровно две недели.
Напомним, неоднократно судимый Александр Масленников был задержан в подмосковных Химках, где скрывался в квартире своей знакомой. Он сразу же признался в двойном убийстве и подтвердил, что зарезал одну из жертв после отказа в сексуальной близости, а вторую — чтобы не оставлять свидетелей преступления. По словам представителей правоохранительных органов, если бы Масленникова вовремя не задержали, он мог бы «войти во вкус» и превратиться в серийного маньяка. Известно, что скрыть следы убийства преступнику помогла сестра.
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