Волгоградских сыщиков и криминалистов наградили за поимку Масленникова

Накануне в ГУ МВД по Волгоградской области прошло награждение сотрудников, раскрывших жестокое убийство двух девушек в Волжском. Денежные премии и благодарности от начальства получили оперативники, сыщики и эксперты-криминалисты.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального Главка МВД, награды и премии сотрудникам Управления вручил лично главный полицейский Волгоградской области, генерал-лейтенант Александр Кравченко. Он отметил, что благодаря быстрой и слаженной работе стражи порядка в кратчайшие сроки установили личность преступника, выяснили его местонахождение и провели задержание. С момента совершения убийства Ольги Шапошниковой и Дарьи Лабутиной до поимки совершившего его Александра Масленникова прошли ровно две недели.