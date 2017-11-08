Волгоградских гурманов приглашают отметить День рождения сосиски

11 ноября музей-заповедник «Старая Сарепта» проведет вечеринку, посвященную дню рождения сосиски - «Сосиска пати».

Как обещают организаторы, за 100 минут волгоградцы узнают сосисках всё. Гастрономический проект объединит кулинарный мастер-класс, угощение, работу интерактивных площадок и фотозону. Гостям праздника расскажут интересные подробности о сосисках и раскроют секрет появления хот-дога в России. Начнется «Сосиска пати» в 16 часов.

Кстати, если верить историкам, рождение современной сосиски произошло 13 ноября 1805 года. Именно в этом день, как считается, в Вене владелец мясной лавки Иоганн Георг Ланер придумал новый рецепт приготовления мясных колбасок, смешав говяжий и свиной фарши. Эта рецептура сосисек существует до сих пор, правда, современные производители к натуральным ингредиентам, как правило, добавляют немало «химии».